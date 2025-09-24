Ligue 1-J07 : ST, EST, ESS et USMo vainqueurs

24-09-2025

Quatre matchs comptant pour la septième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi.

Leader du championnat, le Stade Tunisien a assuré l’essentiel au Bardo en dominant l’AS Marsa (1/0) grâce à Saihin en tout début de match.

À Rades, l’Espérance Sportive de Tunis a enchaîné en dominant l’Olympique de Beka (2/0). Réalisations de Jbeli et du nouvel arrivé Danho.

À Soliman, l’Etoile du Sahel est allée s’imposer (0/2) grâce à Aouani et Senghor alors que l’US Monastir s’est imposée (1/0) face au CA Bizertin grâce à Gadiaga.

