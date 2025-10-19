Ligue 1-J10 : Le CSS et l’ESM s’imposent

La 10ème journée de Ligue 1 s’est poursuivie ce dimanche avec deux rencontres marquées par les victoires du Club Sportif Sfaxien et de l’ES Métlaoui, qui réalisent toutes deux une belle opération au classement.

Club Sportif Sfaxien 2-0 AS Soliman (CSS : Mohamed Amine Ben Ali 39 mn, Omar Ben Ali 90+2 mn)

AS Marsa 0-1 ES Métlaoui (ESM : Ahmed Ouled Bahi 45+4 mn)

Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la 10ème journée prévus ce dimanche :

1- Stade Tunisien 21pts (9j)

2- Espérance de Tunis 20pts (9j)

3- Club Africain 19pts (9j)

4- US Monastirienne 17pts (9j)

5- Espérance de Zarzis 16pts (9j)

6- Club Sportif Sfaxien 16pts (10j)

7- ES Métlaoui 15pts (10j)

8- JS Omrane 14pts (10j)

9- CA Bizertin 12pts (9j)

10- AS Marsa 10pts (10j)

11- JS Kairouanaise 10pts (10j)

12- Etoile du Sahel 9pts (9j)

13- US Ben Guerdane 8pts (10j)

14- AS Soliman 8pts (10j)

15- AS Gabés 7pts (10j)

16- Olympique de Béja 5pts (9j)