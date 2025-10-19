Ligue 1-J10 : Le CSS et l’ESM s’imposent

19-10-2025

La 10ème journée de Ligue 1 s’est poursuivie ce dimanche avec deux rencontres marquées par les victoires du Club Sportif Sfaxien et de l’ES Métlaoui, qui réalisent toutes deux une belle opération au classement.

Club Sportif Sfaxien 2-0 AS Soliman (CSS : Mohamed Amine Ben Ali 39 mn, Omar Ben Ali 90+2 mn)

AS Marsa 0-1 ES Métlaoui (ESM : Ahmed Ouled Bahi 45+4 mn)

Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la 10ème journée prévus ce dimanche :

1- Stade Tunisien 21pts (9j)

2- Espérance de Tunis 20pts (9j)

3- Club Africain 19pts (9j)

4- US Monastirienne 17pts (9j)

5- Espérance de Zarzis 16pts (9j)

6- Club Sportif Sfaxien 16pts (10j)

7- ES Métlaoui 15pts (10j)

8- JS Omrane 14pts (10j)

9- CA Bizertin 12pts (9j)

10- AS Marsa 10pts (10j)

11- JS Kairouanaise 10pts (10j)

12- Etoile du Sahel 9pts (9j)

13- US Ben Guerdane 8pts (10j)

14- AS Soliman 8pts (10j)

15- AS Gabés 7pts (10j)

16- Olympique de Béja 5pts (9j)

Mondial U20 : Le Maroc domine l'Argentine et soulève le troph

20-10-2025

Serie A-J07 : Le Milan prend seul la tête du classement

19-10-2025

CL-AFR : Les résultats des matchs de dimanche

19-10-2025

Premier League-J08 : Man Utd se paye Liverpool

19-10-2025

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l'IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l'Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

