Ligue 1-J11 : L’Esperance domine le CAB et met la pression sir le CA et le ST
L’Espérance Sportive de Tunis a conclu la 11ème journée de Ligue 1 par une victoire précieuse (2-0) grâce à Boualia et Jebri face au Club Athlétique Bizertin, ce jeudi 30 octobre au stade Hamadi Agrebi de Radès.
Avec cette victoire, l’Espérance de Tunis compte désormais 24 points, à une longueur seulement du Club Africain et du Stade Tunisien, co-leaders avec 25 unités.
Le Club Athlétique Bizertin, de son côté, reste bloqué à 12 points et devra vite réagir pour s’éloigner de la zone rouge.
Voici le classement général de la Ligue 1 après la 11ème journée :
1- Club Africain 25pts (11j)
2- Stade Tunisien 25pts (11j)
3- Espérance de Tunis 24pts (11j)
4- Espérance de Zarzis 20pts (11j)
5- US Monastirienne 18pts (11j)
6- ES Métlaoui 18pts (11j)
7- Club Sportif Sfaxien 17pts (11j)
8- JS Omrane 15pts (11j)
9- Etoile du Sahel 12pts (11j)
10- CA Bizertin 12pts (11j)
11- AS Marsa 10pts (11j)
12- JS Kairouanaise 10pts (11j)
13- US Ben Guerdane 9pts (11j)
14- AS Soliman 9pts (11j)
15- Olympique de Béja 8pts (11j)
16- AS Gabés 7pts (11j)