Ligue 1-J11 : L’Esperance domine le CAB et met la pression sir le CA et le ST

L’Espérance Sportive de Tunis a conclu la 11ème journée de Ligue 1 par une victoire précieuse (2-0) grâce à Boualia et Jebri face au Club Athlétique Bizertin, ce jeudi 30 octobre au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Avec cette victoire, l’Espérance de Tunis compte désormais 24 points, à une longueur seulement du Club Africain et du Stade Tunisien, co-leaders avec 25 unités.

Le Club Athlétique Bizertin, de son côté, reste bloqué à 12 points et devra vite réagir pour s’éloigner de la zone rouge.

Voici le classement général de la Ligue 1 après la 11ème journée :

1- Club Africain 25pts (11j)

2- Stade Tunisien 25pts (11j)

3- Espérance de Tunis 24pts (11j)

4- Espérance de Zarzis 20pts (11j)

5- US Monastirienne 18pts (11j)

6- ES Métlaoui 18pts (11j)

7- Club Sportif Sfaxien 17pts (11j)

8- JS Omrane 15pts (11j)

9- Etoile du Sahel 12pts (11j)

10- CA Bizertin 12pts (11j)

11- AS Marsa 10pts (11j)

12- JS Kairouanaise 10pts (11j)

13- US Ben Guerdane 9pts (11j)

14- AS Soliman 9pts (11j)

15- Olympique de Béja 8pts (11j)

16- AS Gabés 7pts (11j)