Ligue 1-J12 : L’Espérance passe à Sfax et prend les commandes

02-11-2025

La 12ème journée de Ligue 1 s’est achevée ce dimanche 2 novembre avec quatre rencontres riches en intensité et en rebondissements. Grâce à ce succès, l’Espérance de Tunis prend seule la tête du championnat avec 27 points.

La rencontre entre l’Espérance de Zarzis et l’AS Marsa a été arrêtée à la 82ème minute, alors que le score était de 0-0. Le match a été interrompu après la blessure de l’entraîneur marsois Ameur Derbal, touché par un projectile lancé depuis les tribunes.

Club Sportif Sfaxien 1-2 Espérance de Tunis (CSS : Hichem Baccar (P) 43 mn / EST : Hamza Jelassi (P) 27 mn, Youcef Belaili 45 mn)

JS Omrane 0-0 Stade Tunisien

Club Athlétique Bizertin 3-0 Olympique de Béja (CAB : Mohamed Amine Allala 15 mn, Rayan Rhimi 20 mn, Momar Diop 88 mn)

Espérance de Zarzis 0-0 AS Marsa (blessure de l’entraineur marsois Ameur Derbal)

