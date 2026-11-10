Ligue 1 : Le programme complet de la huitième journée
10-11-2026
Les rencontres de la 8ème journée de Ligue 1 auront lieu selon le programme suivant :
Vendredi 20 novembre :
CS Hammam-Lif 14h30 ES Métlaoui
Olympique de Béja 14h30 AS Marsa
ES Hammam Sousse 14h30 PS Sakiet Eddaier
Samedi 21 novembre :
US Monastirienne 14h30 Etoile du Sahel
Stade Tunisien 14h30 Club Athlétique Bizertin
Club Sportif Sfaxien 14h30 JS Omrane
Dimanche 22 novembre :
Club Africain 14h30 Espérance de Tunis
Espérance de Zarzis 14h30 US Ben Guerdane
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