Ligue 1 : Le programme complet de la huitième journée

Les rencontres de la 8ème journée de Ligue 1 auront lieu selon le programme suivant :

Vendredi 20 novembre :

CS Hammam-Lif 14h30 ES Métlaoui

Olympique de Béja 14h30 AS Marsa

ES Hammam Sousse 14h30 PS Sakiet Eddaier

Samedi 21 novembre :

US Monastirienne 14h30 Etoile du Sahel

Stade Tunisien 14h30 Club Athlétique Bizertin

Club Sportif Sfaxien 14h30 JS Omrane

Dimanche 22 novembre :

Club Africain 14h30 Espérance de Tunis

Espérance de Zarzis 14h30 US Ben Guerdane