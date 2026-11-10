Ligue 1 : Le programme complet de la huitième journée

10-11-2026

Les rencontres de la 8ème journée de Ligue 1 auront lieu selon le programme suivant :

Vendredi 20 novembre :

CS Hammam-Lif 14h30 ES Métlaoui

Olympique de Béja 14h30 AS Marsa

ES Hammam Sousse 14h30 PS Sakiet Eddaier

Samedi 21 novembre :

US Monastirienne 14h30 Etoile du Sahel

Stade Tunisien 14h30 Club Athlétique Bizertin

Club Sportif Sfaxien 14h30 JS Omrane

Dimanche 22 novembre :

Club Africain 14h30 Espérance de Tunis

Espérance de Zarzis 14h30 US Ben Guerdane

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