RNE : dernier délai le 31 décembre pour régulariser votre dossier

Les usagers dont le dossier d’immatriculation ou de mise à jour comporte des irrégularités ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour se mettre en règle. C’est la date limite fixée par le Registre national des entreprises (RNE) dans un communiqué publié mardi. Il leur demande de compléter les pièces requises avant cette échéance.

Les personnes concernées ont déjà été prévenues, par courrier électronique et dans leur espace personnel sur la plateforme. Passé le délai, les dossiers encore en attente seront rejetés. Le RNE précise qu’un rejet n’ouvre droit à aucun remboursement, ni du droit principal, ni des pénalités de retard déjà payés.

Pour connaître l’état de son dossier, il suffit d’écrire à registres@e-rne.tn en indiquant l’identifiant unique de l’entreprise (numéro de patente) et un numéro de téléphone où l’on peut être joint.

Attention enfin au mode de dépôt : les pièces complémentaires doivent être transmises uniquement via la plateforme électronique, avec l’identité numérique Mobile-ID ou DIGIGO. Les documents envoyés par courrier postal ou par e-mail ne sont pas examinés.

Source : TAP