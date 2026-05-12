Sommet Afrique-France à Nairobi : la cheffe du gouvernement tunisien représente la Tunisie à la séance d’ouverture

12-05-2026

La cheffe du gouvernement, Mme Sara Zafrani Zenzri, est arrivée au Centre international de conférences Kenyatta de la capitale kényane Nairobi pour prendre part à la séance d’ouverture du Sommet Afrique-France, tenu sous le thème « Africa Forward : partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance ».

Elle a été accueillie à son arrivée par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora de la République du Kenya, M. Musalia Mudavadi.

Les travaux du sommet ont été lancés par une série d’allocutions de hautes personnalités internationales, à commencer par le président de la République du Kenya, M. William Ruto, suivi du président français Emmanuel Macron, du Secrétaire général des Nations Unies M. António Guterres, et du président de l’Union africaine M. Évariste Ndayishimiye.

Fil d'actualités

Oncologie : l’Institut Salah Azaiez signe un partenariat strat

12-05-2026

Gestion de la rareté de l’eau : la Tunisie passe à une nouve

12-05-2026

Le zoo du Belvédère rouvrira ses portes pour les congés de l&rsqu

12-05-2026

En marge du Sommet Afrique-France : la cheffe du gouvernement à la

12-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Oncologie : l’Institut Salah Azaiez signe un partenariat stratégique avec

12-05-2026

Gestion de la rareté de l’eau : la Tunisie passe à une nouvelle approche

12-05-2026

Le zoo du Belvédère rouvrira ses portes pour les congés de l’Aïd al-Ad

12-05-2026

En marge du Sommet Afrique-France : la cheffe du gouvernement à la rencontre de

12-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025