Sommet Afrique-France à Nairobi : la cheffe du gouvernement tunisien représente la Tunisie à la séance d’ouverture

La cheffe du gouvernement, Mme Sara Zafrani Zenzri, est arrivée au Centre international de conférences Kenyatta de la capitale kényane Nairobi pour prendre part à la séance d’ouverture du Sommet Afrique-France, tenu sous le thème « Africa Forward : partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance ».

Elle a été accueillie à son arrivée par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora de la République du Kenya, M. Musalia Mudavadi.

Les travaux du sommet ont été lancés par une série d’allocutions de hautes personnalités internationales, à commencer par le président de la République du Kenya, M. William Ruto, suivi du président français Emmanuel Macron, du Secrétaire général des Nations Unies M. António Guterres, et du président de l’Union africaine M. Évariste Ndayishimiye.