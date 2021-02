Ligue 1 : Programme de la 12ème journée

Voici le programme de la douzième journée de la Ligue 1 Professionnelle, prévue le mercredi 3 février :

13h00 : JS Kairouan – CS Sfaxien

14h00 : Olympique de Beja – Club Africain

14h00 : US Monastir – ES Metlaoui

14h00 : Stade Tunisien – US Tataouine

14h00 : Etoile du Sahel – US Ben Guerdane

14h00 : AS Rejiche – AS Soliman

15h00 : Espérance de Tunis – CA Bizertin

