Ligue 1 : Voici le programme de la quatrième journée
20-08-2025
Voici le programme des matches de la quatrième journée de Ligue 1 qui auront lieu la semaine prochaine :
Mercredi 27 août :
Espérance de Zarzis 16h30 US Ben Guerdane
AS Marsa 16h30 US Monastirienne
Stade Tunisien 16h30 ES Métlaoui
Olympique de Béja 16h30 JS Kairouanaise
Jeudi 28 août :
Club Athlétique Bizertin 16h30 Club Africain
Espérance de Tunis 16h30 AS Soliman
Etoile Sportive du Sahel 16h30 AS Gabés
Club Sportif Sfaxien 16h30 JS Omrane