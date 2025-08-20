Ligue 1 : Voici le programme de la quatrième journée

Voici le programme des matches de la quatrième journée de Ligue 1 qui auront lieu la semaine prochaine :

Mercredi 27 août :

Espérance de Zarzis 16h30 US Ben Guerdane

AS Marsa 16h30 US Monastirienne

Stade Tunisien 16h30 ES Métlaoui

Olympique de Béja 16h30 JS Kairouanaise

Jeudi 28 août :

Club Athlétique Bizertin 16h30 Club Africain

Espérance de Tunis 16h30 AS Soliman

Etoile Sportive du Sahel 16h30 AS Gabés

Club Sportif Sfaxien 16h30 JS Omrane