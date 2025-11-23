Ligue 2 : Classements du groupe A et B après la dixième journée
Voici le classement général des groupes A et B en Ligue 2 après les matches de la 10ème journée :
Groupe A :
1- CS Hammam-Lif 25pts (10j)
2- US Tataouine 20pts (10j)
3- SC Ben Arous 19pts (10j)
4- CS Msaken 19pts (10j)
5- ES Hammam Sousse 17pts (10j)
6- BS Bouhajla 17pts (10j)
7- Mégrine Sport 13pts (10j)
8- EM Mahdia 12pts (10j)
9- CS Chebba 11pts (10j)
10- Sfax Railways Sports 9pts (10j)
11- OC Kerkennah 8pts (10j)
12- US Boussalem 8pts (10j)
13- SA Menzel Bourguiba 7pts (10j)
14- AS Agareb 5pts (10j)
Groupe B :
1- Stade Gabesien 21pts (10j)
2- PS Sakiet Eddaier 21pts (10j)
3- AS Kasserine 17pts (10j)
4- Jendouba Sport 16pts (10j)
5- US Ksour Essef 15pts (10j)
6- EGS Gafsa 15pts (10j)
7- Kalaa Sport 14pts (10j)
8- CS Redaief 12pts (10j)
9- SC Moknine 11pts (10j)
10- ES Bouchemma 11pts (10j)
11- AS Ariana 11pts (10j)
12- CS Korba 11pts (10j)
13- AS Jelma 6pts (10j)
14- Olympique Sidi Bouzid 6pts (10j