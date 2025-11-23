Ligue 2 : Classements du groupe A et B après la dixième journée

23-11-2025

Voici le classement général des groupes A et B en Ligue 2 après les matches de la 10ème journée :

Groupe A :

1- CS Hammam-Lif 25pts (10j)

2- US Tataouine 20pts (10j)

3- SC Ben Arous 19pts (10j)

4- CS Msaken 19pts (10j)

5- ES Hammam Sousse 17pts (10j)

6- BS Bouhajla 17pts (10j)

7- Mégrine Sport 13pts (10j)

8- EM Mahdia 12pts (10j)

9- CS Chebba 11pts (10j)

10- Sfax Railways Sports 9pts (10j)

11- OC Kerkennah 8pts (10j)

12- US Boussalem 8pts (10j)

13- SA Menzel Bourguiba 7pts (10j)

14- AS Agareb 5pts (10j)

Groupe B :

1- Stade Gabesien 21pts (10j)

2- PS Sakiet Eddaier 21pts (10j)

3- AS Kasserine 17pts (10j)

4- Jendouba Sport 16pts (10j)

5- US Ksour Essef 15pts (10j)

6- EGS Gafsa 15pts (10j)

7- Kalaa Sport 14pts (10j)

8- CS Redaief 12pts (10j)

9- SC Moknine 11pts (10j)

10- ES Bouchemma 11pts (10j)

11- AS Ariana 11pts (10j)

12- CS Korba 11pts (10j)

13- AS Jelma 6pts (10j)

14- Olympique Sidi Bouzid 6pts (10j

Fil d'actualités

Coupe de la CAF-J01 : Résultats des matchs de dimanche

23-11-2025

Serie A-J12 : Maignan porte Milan face à l’Inter

23-11-2025

La Liga-J12 : Le Real freiné par Elche

23-11-2025

Premier League-J12 : Arsenal liquide Tottenham

23-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Coupe de la CAF-J01 : Résultats des matchs de dimanche

23-11-2025

Serie A-J12 : Maignan porte Milan face à l’Inter

23-11-2025

La Liga-J12 : Le Real freiné par Elche

23-11-2025

Premier League-J12 : Arsenal liquide Tottenham

23-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025