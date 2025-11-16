Ligue 2-J09 : Résultats des matchs de dimanche

16-11-2025

Voici les résultats des premiers matches de la 9ème journée des groupes A et B en Ligue 2 disputés ce dimanche :

Groupe A :

AS Agareb 1-3 SC Ben Arous (ASA : Oussema Ben Hammouda 60 mn / SCBA : Salem Mrouki (P) 4 mn, Mourad Ben Othmane 24 mn, Mohamed Amine Falfoul 71 mn)

     86 mn : Ramez Aouani (AGA) expulsé

     59 mn : Penalty manqué par Achraf Ayadi (ASA)

Sfax Railways Sports 2-0 BS Bouhajla (SRS : Ahmed Fazzani (P) 44 mn, Aymen Ezzin (P) 74 mn)

Groupe B :

Stade Gabésien 4-1 SC Moknine (SG : Khalil Sassi 30 mn, Walid Jerbi 36 mn, Khaled Boussaidi 46 mn, Kheireddine Maddaoui 69 mn / SCM : Zied Soussi 9 mn)

AS Jelma 1-0 Kalaa Sport (ASJ : Ahmed Barrah 19 mn)

   90+3 mn : Wissem Hssini (ASJ) expulé

AS Ariana 0-2 CS Korba (CSK : Hamza Cheraida 39 mn, Bilel Maamouri 90+8 mn)

     Malek Boulaabi (ASA) expulsé après le coup de sifflet final

Jendouba Sport 2-0 Olympique Sidi Bouzid (JS : Taher Mani 5 mn, Chadi Mehamedi 61 mn)

US Ksour Essef 3-1 ES Bouchemma (USKE : Zied Abdessalem 3 mn, Hedi Montassar 24 mn, Mohamed Belguith 68 mn / ESB : Hazem Mbarek 61 mn)

CS Redayef 2-1 EGS Gafsa (CSR : Yassine Jedidi 51 mn, Fedi Kawach 86 mn / EGSG : Zakaria Ammar 85 mn)

Fil d'actualités

CAF Awards 2025 : La liste des finalistes

16-11-2025

ELIM-CM26-Zone EURO : Le Portugal qualifié

16-11-2025

Ligue 2-J09 : Le classement après les.matchs de dimanche

16-11-2025

Ligue 2-J09 : Résultats des matchs de dimanche

16-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

CAF Awards 2025 : La liste des finalistes

16-11-2025

ELIM-CM26-Zone EURO : Le Portugal qualifié

16-11-2025

Ligue 2-J09 : Le classement après les.matchs de dimanche

16-11-2025

Ligue 2-J09 : Résultats des matchs de dimanche

16-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025