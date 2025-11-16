Ligue 2-J09 : Résultats des matchs de dimanche
Voici les résultats des premiers matches de la 9ème journée des groupes A et B en Ligue 2 disputés ce dimanche :
Groupe A :
AS Agareb 1-3 SC Ben Arous (ASA : Oussema Ben Hammouda 60 mn / SCBA : Salem Mrouki (P) 4 mn, Mourad Ben Othmane 24 mn, Mohamed Amine Falfoul 71 mn)
86 mn : Ramez Aouani (AGA) expulsé
59 mn : Penalty manqué par Achraf Ayadi (ASA)
Sfax Railways Sports 2-0 BS Bouhajla (SRS : Ahmed Fazzani (P) 44 mn, Aymen Ezzin (P) 74 mn)
Groupe B :
Stade Gabésien 4-1 SC Moknine (SG : Khalil Sassi 30 mn, Walid Jerbi 36 mn, Khaled Boussaidi 46 mn, Kheireddine Maddaoui 69 mn / SCM : Zied Soussi 9 mn)
AS Jelma 1-0 Kalaa Sport (ASJ : Ahmed Barrah 19 mn)
90+3 mn : Wissem Hssini (ASJ) expulé
AS Ariana 0-2 CS Korba (CSK : Hamza Cheraida 39 mn, Bilel Maamouri 90+8 mn)
Malek Boulaabi (ASA) expulsé après le coup de sifflet final
Jendouba Sport 2-0 Olympique Sidi Bouzid (JS : Taher Mani 5 mn, Chadi Mehamedi 61 mn)
US Ksour Essef 3-1 ES Bouchemma (USKE : Zied Abdessalem 3 mn, Hedi Montassar 24 mn, Mohamed Belguith 68 mn / ESB : Hazem Mbarek 61 mn)
CS Redayef 2-1 EGS Gafsa (CSR : Yassine Jedidi 51 mn, Fedi Kawach 86 mn / EGSG : Zakaria Ammar 85 mn)