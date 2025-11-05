Ligue 2 : Voici le programme de la huitième journée
05-11-2025
Voici le programme des matches de la 8ème journée des groupes A et B en Ligue 2 :
Groupe A :
Vendredi 07 novembre :
CS Hammam-Lif 14h30 CS Chebba
SA Menzel Bourguiba 14h30 US Tataouine
ES Hammam-Sousse 14h30 US Boussalem
EM Mahdia 14h30 AS Agareb
BS Bouhajla 14h30 CS Msaken
OC Kerkenah 14h30 Mégrine Sport
Samedi 08 novembre :
SC Ben Arous 14h30 Sfax Railways Sports
Groupe B :
Vendredi 07 novembre :
SC Moknine 14h30 AS Jelma
ES Bouchemma 14h30 CS Redayef
Samedi 08 novembre :
AS Ariana 14h30 Jendouba Sport
CS Korba 14h30 AS Kasserine
Kalaa Sport 14h30 PS Sakiet Eddaier
Olympique Sidi Bouzid 14h30 US Ksour Essef
EGS Gafsa 14h30 Stade Gabésien