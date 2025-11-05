Ligue 2 : Voici le programme de la huitième journée

Voici le programme des matches de la 8ème journée des groupes A et B en Ligue 2 :

Groupe A :

Vendredi 07 novembre :

CS Hammam-Lif 14h30 CS Chebba

SA Menzel Bourguiba 14h30 US Tataouine

ES Hammam-Sousse 14h30 US Boussalem

EM Mahdia 14h30 AS Agareb

BS Bouhajla 14h30 CS Msaken

OC Kerkenah 14h30 Mégrine Sport

Samedi 08 novembre :

SC Ben Arous 14h30 Sfax Railways Sports

Groupe B :

Vendredi 07 novembre :

SC Moknine 14h30 AS Jelma

ES Bouchemma 14h30 CS Redayef

Samedi 08 novembre :

AS Ariana 14h30 Jendouba Sport

CS Korba 14h30 AS Kasserine

Kalaa Sport 14h30 PS Sakiet Eddaier

Olympique Sidi Bouzid 14h30 US Ksour Essef

EGS Gafsa 14h30 Stade Gabésien