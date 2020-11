Ligue des champions : Le Zamalek rejoint Al Ahly en finale

La finale de la ligue des champions d’Afrique opposera Al Ahly au Zamalek. Les coéquipiers de Ferjani Sassi ont assuré leur qualification grâce à leur victoire, mercredi soir, face au Raja de Casablanca 4 à 1. Battus à l’aller, les Marocains ont dominé les 50 premières minutes de la rencontre et sont parvenus à ouvrir le score grâce à un tir dévié de Malango (47′).

Les Cairotes ont, alors, décidé de sortir de leur zone et de presser leurs adversaires. Profitant d’une remise de Bencharfi, Sassi a remis les pendules à l’heure grâce à tir qui a touché le poteau avant de se loger dans la cage de Bouamira (61′). Après ce but, les champions du Maroc se sont effondrés, laissant des boulevards en défense qui ont permis aux locaux d’inscrire trois buts en six minutes par Mohamed (85′ – 88′) et Bencharki (91′).

GnetNews