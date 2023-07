Ligue des champions : Voici les adversaires de l’ESS et de l’EST

Voici le programme de l’Etoile Sportive du Sahel et de l’Espérance Sportive de Tunis aux tours préliminaires de la Ligue des Champions africaine :

1er tour :

CS Constantine (Algérie) Vs Etoile du Sahel

2ème tour :

[AS Garde (Niger) Vs AS Douanes (Burkina Faso)] Vs Espérance de Tunis

[CS Constantine (Algérie) Vs Etoile du Sahel] Vs [ASKO De Kara (Togo) Vs ASFAR Club (Maroc)]