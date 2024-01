L’Italie accorde une ligne de financement à la Tunisie de 73 millions d’euros avec Zéro taux d’intérêt

L’Assemblée des représentants du peuple a entériné, ce mardi 23 janvier, en plénière un projet de loi portant approbation de l’échange de mémorandums au sujet de l’amendement du protocole d’accord entre le gouvernement tunisien et le gouvernement italien, à la date du 25 novembre 2011, portant sur l’octroi d’une ligne de crédit au profit des petites et moyennes entreprises (PME), dans son intégralité, à 105 voix favorables, 05 abstentions et 11 oppositions.

Les lignes de financement des PME sont parmi les principaux mécanismes de coopération bilatérale tuniso-italienne.

L’Italie a accordé 08 lignes de crédit à la Tunisie depuis 1991, ayant contribué à appuyer des projets dans de nombreux secteurs à l’instar des industries agro-alimentaires, du bâtiment et travaux publics, et de l’industrie du plastique. Comme elles ont contribué à relancer l’investissement et à développer les entreprises tunisiennes, notamment les PME.

Le crédit portant sur la dernière ligne de financement a été signé le 25 novembre 2023, d’une valeur de 73 millions d’euros.

Ce crédit est assorti d’un taux d’intérêt de 0 %, une période de remboursement de 40 ans dont 31 ans de grâce.

Gnetnews