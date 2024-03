L’Union europÃ©enne dÃ©bourse un soutien financier de 150 millions d’euros au profit de la Tunisie

L’Union européenne débourse un soutien financier de 150 millions d’euros au profit de la Tunisie

L’Union européenne poursuit son engagement auprès de la Tunisie à travers le déboursement d’un soutien financier sous forme d’appui budgétaire d’une valeur de 150 millions d’euros au profit de la Tunisie, dans le cadre du programme d’appui aux réformes macro-économiques de la Tunisie (PARME) agréé par l’UE et la Tunisie en décembre 2023.

La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué : « L’UE poursuit son engagement aux côtés de la Tunisie et débourse 150 millions d’euros pour le soutien aux réformes économiques et à la stabilité financière. C’est un pas important dans le cadre de notre accord d’entente conclu l’an passé et une belle avancée dans notre partenariat. »

Ce déboursement est destiné à accompagner la Tunisie dans la stabilisation de sa situation macro-économique et dans ses efforts d’amélioration de la gestion des finances publiques et du climat des affaires. Cet appui vient renforcer la capacité de l’État à assurer une croissance stable et inclusive, et confirme l’engagement de l’UE à soutenir la Tunisie sur la voie des réformes économiques dans le contexte socio-économique actuel.

Cet appui fourni par l’UE s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global, signé par les deux parties le 16 juillet 2023 à Tunis, et contribue plus précisément à son premier pilier dédié à la stabilité macro-économique.

Le programme prend la forme d’un appui budgétaire de 150 millions d’euros qui consiste en un transfert financier direct de l’Union européenne au Trésor public tunisien sous forme de don. Les décaissements d’appui budgétaire de l’UE sont effectués sur la base des progrès effectifs réalisés dans la mise en œuvre de réformes structurelles initiées par la Tunisie.

Ce déboursement fait suite à l’adoption de la décision de financement du programme par la Commission européenne le 20 décembre 2023. Cet appui témoigne de l’engagement de l’UE et de la Tunisie à travailler ensemble à la concrétisation et la mise en œuvre des différents axes de travail convenus dans le Mémorandum d’entente et ses 5 piliers: Stabilité Macro-économique, Économie et Commerce, Transition énergétique verte, Rapprochement entre les peuples, Migration et Mobilité.