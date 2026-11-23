L’Université de Tunis El Manar prend la tête du classement THE 2027 en Tunisie et au Maghreb

L’Université de Tunis El Manar confirme son ascension. Dans le classement 2027 du « Times Higher Education » (THE), elle se place au 159e rang mondial, ce qui en fait la première université de Tunisie et du Maghreb.

Le bond est net : dans l’édition 2026, l’établissement figurait encore dans la tranche mondiale 201-250. Le texte d’origine évoque désormais la tranche 150-201, mais le chiffre de 159e place mentionné dans le même texte laisse penser qu’il s’agit plutôt de la tranche 101-200 ou d’une formulation approximative. À vérifier auprès de la source.

Cette édition a passé au crible 1 058 établissements issus de 102 pays, à partir de 11 indicateurs répartis en trois grands axes : la recherche scientifique (19 %), les moyens et dispositifs institutionnels (16 %) et les résultats obtenus (65 %). Sont pris en compte, entre autres, le volume et la qualité des publications, le financement de la recherche interdisciplinaire, les infrastructures et équipements, la réputation académique et les dispositifs de soutien à l’innovation.

Pour l’université, ce progrès récompense les efforts menés pour développer la recherche, renforcer les collaborations entre disciplines et consolider un environnement favorable à la production scientifique et à l’innovation.

Communiqué