Majdi Traoui : « Le Zamalek ? Les conditions sont différentes de l’année dernière »

Le coach adjoint de l’Espérance Sportive d etunis a indiqué, lors de la conférence de presse qui précéde le match qui opposera son équipe au Zamalek, que cette confrontation se passera dans des conditions différentes de celles de l’année dernière : « Il est est vrai que notre adversaire nous a battus en Supercoupe et éliminés en ligue des champions. Malgré tout, nous étions capables de passer si la balle d’El Houni était rentrée. Maintenant, nous sommes plus sereins et surtout au complet. Notre objectif en cette phase aller est d’obtenir 7 points ce qui veut dire que nous devons l’emorter ce samedi. Notre adversaire n’a que deux points et sera sous pression. Nous sortirons un grand match ».

GnetNews