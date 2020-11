Mansour : « Al Ahly n’oubliera pas l’humiliation du but de Shikabala »

A peine deux jours après avoir perdu la finale de la ligue des champions d’Afrique contre Al Ahly, le président du Zamalek, qui a été mis à la porte par le ministère égyptien des Sports. Les autorités ont décidé de nommer un aure président par intérim (Ahmad Bakry).

Mais cela n’a pas empêché Mortada Mansour de revenir à la charge comme si de rien n’était. Il a déclaré : « J’appelle mes joueurs à obtenir le billet pour la finale de la coupe d’Egypte et donner une leçon à Al Ahly. Nous avons perdu la finale en 2016 mais nous sommes revenus encore plus forts. En plus, le but de Shikabala était une humiliation pour Al Ahly ».

