MCA-Abdelkader Amrani : « Nous redoutons l’expérience des Sang et Or »

A la veille du match qui opposera le MC Alger à l’Espérance Sportive de Tunis pour le compte de la deuxième journée de la ligue des champions d’Afrique, le coach du club algérois a déclaré lors de la conférence de presse : « Nous redouton l’expérience des Sang et Or. C’est un adversaire de grande qualité, habitué à jouer les premiers rôles dans la compétition. Nous sommes prêts à ce choc et nos joueurs ont montré une grande envie de faire une grande prestation. Nous sommes certes sous pression, mais nous avons prouvé que nous sommes capables de gérer ça face au Zamalek. Nous devons maitriser le rythme du match et ne pas encaisser de buts ».

GnetNews