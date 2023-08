Mercato : l’ES Tunis officialise Wael Derbali

L’Espérance Sportive de Tunis tient un nouveau recrutement. Cette fois, le club Sang et or a annoncé l’arrivée du jeune milieu de terrain de l’Olympique de Beja et de la sélection Olympique, Wael Derbali. Agé de 20 ans, le joueur s’est engagé pour trois saisons avec le club de Beb Souika.

