MÃ©tÃ©o: Des pluies et des vents forts prÃ©vus ce lundi 16 dÃ©cembre 2024

Météo: Des pluies et des vents forts prévus ce lundi 16 décembre 2024

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce un temps marqué par des nuages parfois denses, accompagnés de pluies éparses sur le nord et les zones côtières ce lundi 16 décembre 2024. Ces précipitations devraient s’intensifier à l’extrême sud durant la nuit.

Les températures maximales resteront stables, oscillant entre 11 et 16 degrés dans le nord et les hauts plateaux, et entre 17 et 21 degrés dans les autres régions.

Un vent soufflera du nord-ouest au nord et au centre, et du secteur est dans les autres régions. Il sera fort à très fort près des côtes et sur les hauts plateaux, et modéré à relativement fort à l’intérieur du pays. Des tourbillons sableux locaux sont à prévoir dans l’extrême sud, surtout la nuit.

La mer sera agitée à très agitée au nord, agitée dans la région de Serrat, et localement agitée à très agitée le long des autres côtes.

