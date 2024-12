Météo du 5 décembre 2024 : Pluies, orages et vent fort attendus

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps de ce jeudi 5 décembre 2024 sera marqué par des conditions météorologiques perturbées. Des nuages denses couvriront les régions côtières du nord, avec des pluies sporadiques, localement orageuses et parfois fortes, notamment dans la région du nord-ouest.

Ces précipitations devraient se propager progressivement durant l’après-midi vers le reste du nord, le centre, et localement le sud en soirée, accompagnées de chutes de grêle dans certaines zones.

Le vent soufflera de secteur ouest, relativement fort sur le sud, avec des épisodes de sable localisés. Il sera modéré à faible sur les autres régions, mais se renforcera en soirée, avec des rafales pouvant dépasser les 80 km/h, notamment en présence d’orages.

La mer sera agitée dans le Golfe de Gabès et sur le reste des côtes, devenant très agitée dans la nuit.

En ce qui concerne les températures, elles varieront entre 15 et 20°C sur les régions côtières, et ne dépasseront pas les 8°C dans le nord et les hauteurs ouest du pays.

