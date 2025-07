Météo du jeudi 17 juillet : Temps ensoleillé, fortes chaleurs attendues dans le sud-ouest

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), la journée du jeudi 17 juillet 2025 s’annonce globalement ensoleillée à légèrement nuageuse sur l’ensemble du territoire.

Les températures maximales seront comprises entre 31 et 36°C dans le nord et les zones montagneuses, tandis qu’elles grimperont entre 37 et 41°C dans le reste du pays. Un pic de chaleur pouvant atteindre 43°C est attendu dans le sud-ouest, accompagné par l’apparition locale du phénomène de chergui, un vent chaud et sec accentuant la sensation de chaleur.

Côté vent, il soufflera du secteur nord, fort sur les côtes nord et dans le golfe de Hammamet, et faible à modéré ailleurs.

La mer sera très agitée au nord et dans le golfe de Hammamet, et agitée sur les autres côtes.

Gnetnews