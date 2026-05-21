Météo du jeudi 21 mai 2026 : légère hausse des températures sous un ciel nuageux

Ciel voilé sur la majeure partie du territoire ce jeudi, avec des nuages qui s’épaississent par endroits l’après-midi sur les régions du centre. Les vents soufflent du nord sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud — assez forts près des côtes orientales, faibles à modérés ailleurs. La mer reste peu agitée.

Les températures sont en légère progression : les maximales oscillent entre 22 et 27°C sur le nord, les côtes et les hauteurs, et entre 28 et 34°C dans le reste du pays.