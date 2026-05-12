Météo du mardi 13 mai : ciel voilé et légère baisse des températures

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire ce mardi.

Les températures sont annoncées en légère baisse par rapport aux jours précédents. Les maximales varieront entre 23 et 29 degrés sur les côtes et les hauteurs, entre 30 et 35 degrés dans les autres régions, et atteindront jusqu’à 38 degrés à l’extrême sud du pays.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord du pays et du secteur est sur le centre et le sud, relativement fort près des côtes et au sud, avec des tourbillons de sable locaux. Il restera faible à modéré dans le reste des régions.

En mer, l’INM prévoit des conditions agitées à peu agitées.