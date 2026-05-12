A Nairobi la cheffe du gouvernement rencontre le président du Conseil présidentiel libyen

En marge des travaux du Sommet Afrique-France tenu sous le slogan « L’Afrique en avant », la cheffe du gouvernement, Mme Sara Zaafrani Zenzri, a rencontré ce mardi 12 mai 2026 le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Al-Menfi, à sa résidence dans la capitale kényane Nairobi, en présence de l’ambassadeur de Tunisie au Kenya, M. Anwar Ben Youssef.

En ouverture de la rencontre, la cheffe du gouvernement a transmis à son hôte les salutations du président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, soulignant la solidité des liens historiques et la qualité des relations de coopération unissant les deux pays frères.

Les discussions ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun, ainsi que sur les développements de la situation dans la région. Les deux parties ont réaffirmé la nécessité de renforcer et d’intensifier la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, de multiplier les rencontres et la coordination entre hauts responsables des deux pays, et d’unir les efforts face aux défis que traverse l’ensemble de la région.

Mme Zenzri a par ailleurs rappelé que la sécurité de la Tunisie est indissociable de celle de la Libye, réitérant la position du président Saïed en faveur d’une solution libyano-libyenne, fondée sur le consensus et le dialogue entre toutes les parties libyennes.

De son côté, M. Al-Menfi a mis en avant l’importance de concrétiser la complémentarité économique entre les deux pays et de lever ensemble les obstacles existants, appelant à une coordination continue au service des intérêts des deux peuples frères, ainsi qu’à une bonne préparation des prochaines échéances bilatérales en vue d’asseoir la prospérité et la stabilité des deux nations.

La rencontre s’est conclue par l’échange de salutations entre M. Al-Menfi et le président Kaïs Saïed.