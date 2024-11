MÃ©tÃ©o du mercredi 27 novembre 2024 : Ciel partiellement nuageux et lÃ©gÃ¨re hausse des tempÃ©ratures

Météo du mercredi 27 novembre 2024 : Ciel partiellement nuageux et légère hausse des températures

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit pour ce mercredi 27 novembre 2024 un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien.

Les vents, de secteur ouest, seront faibles à modérés, tandis que la mer sera légèrement agitée, offrant des conditions météorologiques stables pour les activités en plein air.

Côté températures, une légère hausse est attendue. Les valeurs maximales varieront entre 20 et 22 degrés dans les régions du nord, atteignant 23 degrés dans l’extrême sud-ouest. Les températures matinales oscilleront entre 13 et 17 degrés au centre et au nord, et avoisineront les 16 degrés dans l’extrême sud-ouest.

Une journée douce et agréable s’annonce, marquée par une amélioration progressive des conditions météorologiques.

