EDT : Blessé, Mastrouri est remplacé par Kadida
09-11-2026
La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, lundi soir, la convocation de l’attaquant Mohamed Sadok Kaddida pour remplacer Hazem Mastouri, blessé.
Les examens médicaux auxquels a été soumis Mastouri ont révélé une blessure qui l’empêchera de prendre part à la double confrontation face à la Libye, prévue les 13 et 17 novembre courant, respectivement à Sfax et à Tripoli, dans le cadre des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2027, précise la FTF.
Kaddida rejoindra ses coéquipiers ce mardi matin. La séance d’entraînement de cet après-midi se déroulera ainsi avec l’ensemble des joueurs, après une première séance organisée, lundi, au stade annexe du stade Taïeb Mhiri, en présence de 22 joueurs.
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