ELIM-CAN 2027 : Formation rentrante de la Tunisie contre la Libye

Voici la composition rentrante de la sélection tunisienne qui affrontera cet après midi la Libye pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 :

Aymen Dahmene, Mohamed Amine Ben Hamida, Montassar Talbi, Alaa Ghram, Ghaith Zaalouni, Ali Maaloul, Aissa Laidouni, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Anis Ben Slimane, Mohamed Ali Ben Hammouda.