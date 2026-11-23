Egypte : Le Zamalek assure avant de recevoir le Club Africain

Le Zamalek a battu El Gouna 2-1, lundi, pour la 9e journée du championnat égyptien. Dabbagh a signé un doublé.

Ce succès permet aux Cairotes de se hisser à la deuxième place du classement avec 24 points, dans la course au titre.

Place maintenant à l’Afrique. Samedi, le Zamalek accueille le Club Africain pour la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF.

Ce sera un premier rendez-vous continental de prestige entre le champion de Tunisie et celui de l’Egypte.