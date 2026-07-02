Météo : orages et pluies attendus au Centre et au Sud, vent fort sur les côtes nord

02-07-2026

Le ciel sera dégagé à peu nuageux sur la majeure partie du pays, avec toutefois le développement de cellules orageuses en cours d’après-midi sur le Centre et, localement, sur le Sud, accompagnées de pluies parfois abondantes.

Le vent soufflera de secteur nord-ouest sur le Nord et le Centre, et de secteur est sur le Sud. Il atteindra des intensités fortes près des côtes nord et dans le golfe de Hammamet, restant faible à modéré sur le reste du territoire.

En mer, l’état sera très agité au large des côtes nord et dans le golfe de Hammamet, et agité sur le reste du littoral.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 30 et 34°C sur les régions côtières du Nord et les zones de hauteurs, tandis qu’elles atteindront 35 à 40°C dans le reste du pays, avec l’apparition locale du sirocco.

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