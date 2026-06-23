Météo : une chaleur estivale s’installe sur tout le pays ce mardi

Le ciel sera largement dégagé ce mardi 23 juin 2026, laissant place à un temps ensoleillé et chaud sur l’ensemble du territoire.

Les nuits resteront relativement douces, avec des minimales avoisinant les 23°C, avant que le mercure ne grimpe nettement dans la journée. Les températures maximales devraient se situer entre 34°C et 37°C, les valeurs les plus élevées étant attendues en tout début d’après-midi.

Côté vent, les rafales souffleront de secteur est à une vitesse moyenne de 20 km/h. Quelques rafales plus marquées pourraient toutefois se faire sentir localement en fin de journée.