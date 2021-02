Mido : « L’arbitrage ? L’Espérance favorisée, le Zamalek lésé »

L’ex joueur et coach du Zamalek a taclé l’arbitre du match qui a opposé l’Espérance Sportive de Tunis aux Sénégalais de Tongueth, samedi à Rades. Les Sang et or se sont imposés (2/1) et « Mido » a commenté ainsi la prestation de l’arbitre : « C’était scandaleux. L’EST profite de beaucoup de faveurs d’arbitrage et se sont qualifiés suite à un but en hors jeu. Le pénalty ? Un arbitre corrompu ne l’aurait pas sifflé. Le football africain n’avancera jamais comme ça. Le Zamalek ? Nous avons été lésés face au MCA parce que l’arbitre ne nous a pas accordés un pénalty très clair ».

GnetNews