Mildiou : le ministère de l’Agriculture appelle les producteurs à une intervention immédiate

11-05-2026

Face aux précipitations attendues en mai, les cultures de pommes de terre, tomates, vignes et cucurbitacées sont exposées à un risque épidémique élevé.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a lancé une mise en garde à l’attention des producteurs de légumes et de vignes, les invitant à agir sans délai pour prévenir la propagation du mildiou dans leurs exploitations.

Dans un communiqué officiel, le ministère signale que les pluies attendues ce mois de mai, conjuguées à des températures douces, réunissent des conditions favorables à l’apparition et à la diffusion rapide de cette maladie fongique dans les champs de pommes de terre, de tomates de saison, de vignes et de cucurbitacées.

Compte tenu de la dangerosité de ce champignon et de sa vitesse de propagation, le ministère recommande aux agriculteurs d’intervenir immédiatement par un traitement préventif ou curatif à base de fongicides homologués. Il leur conseille également de surveiller leurs parcelles de façon régulière et de renouveler les traitements dès que les conditions climatiques le justifient, tout en respectant la durée d’efficacité des produits utilisés. Pour prévenir tout développement de résistance fongique, il est par ailleurs recommandé d’alterner les familles chimiques de fongicides autorisés et de s’assurer de l’utilisation de pulvérisateurs adaptés aux traitements fongiques.

Pour tout renseignement complémentaire, les agriculteurs sont invités à contacter les services régionaux et centraux du ministère de l’Agriculture.

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