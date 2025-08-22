Ministère de l’Éducation : consultation des résultats des mutations 2025 pour les enseignants

22-08-2025

Le ministère de l’Éducation informe tous les candidats ayant participé au mouvement de mobilité inter-établissements pour l’année 2025, au niveau des collèges et instituts, qu’ils peuvent désormais consulter les résultats de ce mouvement.

Les enseignants concernés peuvent accéder à ces informations via l’espace des services numériques mis à disposition par le ministère de l’Éducation, à l’adresse suivante : https://khadamet.education.tn.

Cette mesure prend effet dès la publication de ce communiqué, permettant ainsi aux enseignants de vérifier leur affectation et de planifier la rentrée en conséquence.

Gnetnews

Fil d'actualités

Tunisie : Rencontre entre l’ANME et le PNUD

22-08-2025

Ministère de l’Éducation : consultation des résultats des mutat

22-08-2025

Hôpital de Sfax : l’agresseur du médecin arrêté et inculpé

22-08-2025

El Mourouj : Le vieil homme coincé entre une rame de métro et le q

22-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Tunisie : Rencontre entre l’ANME et le PNUD

22-08-2025

Ministère de l’Éducation : consultation des résultats des mutations 2025 po

22-08-2025

Hôpital de Sfax : l’agresseur du médecin arrêté et inculpé

22-08-2025

El Mourouj : Le vieil homme coincé entre une rame de métro et le quai a été

22-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025