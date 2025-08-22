Ministère de l’Éducation : consultation des résultats des mutations 2025 pour les enseignants

Le ministère de l’Éducation informe tous les candidats ayant participé au mouvement de mobilité inter-établissements pour l’année 2025, au niveau des collèges et instituts, qu’ils peuvent désormais consulter les résultats de ce mouvement.

Les enseignants concernés peuvent accéder à ces informations via l’espace des services numériques mis à disposition par le ministère de l’Éducation, à l’adresse suivante : https://khadamet.education.tn.

Cette mesure prend effet dès la publication de ce communiqué, permettant ainsi aux enseignants de vérifier leur affectation et de planifier la rentrée en conséquence.

