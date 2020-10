Le systÃ¨me clÃ© en main dans le projet dâ€™extension de lâ€™aÃ©roport Tunis-Carthage critiquÃ© par les professionnels

Le système clé en main dans le projet d’extension de l’aéroport Tunis-Carthage critiqué par les professionnels

Le Conseil de l’ordre des ingénieurs tunisiens, le conseil de l’ordre des architectes de Tunisie, et la fédération nationale des entreprises de bâtiment et des travaux publics ont mis en garde contre le système clé en main, adopté par l’Etat et les entreprises publiques, en matière d’appel d’offres relatif à l’extension de l’aéroport de Tunis-Carthage, tout en se passant des compétences tunisiennes en matière d’architecture, d’ingénierie, et de construction…

Dans un communiqué conjoint, les différents intervenants dans le secteur du bâtiment ont prévenu contre le risque que le rôle de l’acheteur public se limite à fournir le terrain, et à injecter les fonds, comme c’était le cas pour l’académie de la police d’Enfidha, l’hôpital de Sfax, les stations de dessalement de l’eau, et ce qui est le cas aujourd’hui, avec l’aéroport de Tunis-Carthage.

Les organisations signataires ont exprimé leur étonnement que « le projet ne soit pas étudié sous ses différents aspects urbain, économique et technique, en tenant compte des attentes du marché mondial du transport d’un côté, et du positionnement stratégique de notre pays, comme porte d’entrée en Afrique et aux pays nord-méditerranéens de l’autre ».

Ils ont considéré comme étant inadmissible, le fait d’augmenter la capacité de l’aérogare de 6,5 millions de passagers actuellement, à 8 millions de passagers ; un chiffre qui est appelé à être dépassé par les évènements, aussitôt les travaux d’extension, estimés à 500 millions de dinars achevés.

Gnetnews