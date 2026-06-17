Mondial 2026 : Formations rentrantes de l’Algérie et de l’Argentine

17-06-2026

Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l’Algérie, a placé Riyad Mahrez sur le banc au coup d’envoi contre l’Argentine (3 heures). Il lui a préféré Anis Hadj Moussa pour débuter sur l’aile droite des Fennecs.

Les compos :

Argentine : E. Martinez – Montiel, Romero, Li. Martínez, F. Medina – De Paul, Enzo Fernández, A. Mac Allister – Almada, Messi, Lautaro Martinez.

Algérie : Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri – Boudaoui, Bentaleb, Maza – Hadj Moussa, Gouiri, Chaibi.

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