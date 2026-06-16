Mondial 2026 : L’Iran et la Nouvelle ZÃ©lande se neutralisent

16-06-2026

Pour le compte de la Coupe du Monde 2026, la Nouvelle-ZÃ©lande et l’Iran se sont sÃ©parÃ©s sur un score de paritÃ© spectaculaire de 2-2 au terme d’un match Ã  rebondissements.

Les All Whites ont pu compter sur un grand jour de leur attaquant Elijah Just, auteur d’un doublÃ© pour porter l’attaque nÃ©o-zÃ©landaise tout au long de la rencontre. Face Ã  cette efficacitÃ©, la Team Melli a rÃ©pliquÃ© grÃ¢ce Ã  ses individualitÃ©s offensives : le trÃ¨s remuant Ramin Rezaeian et l’attaquant Mohammad Mohebi ont tour Ã  tour trouvÃ© le chemin des filets pour permettre Ã  l’Iran de recoller au score.

Ce partage des points trÃ¨s animÃ© offre un point prÃ©cieux aux deux sÃ©lections, qui restent ainsi pleinement dans la course Ã  la qualification au sein de leur groupe.

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