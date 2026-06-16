Mondial 2026 : Olise flamboyant, Mbappe implacable ! La France domine le SÃ©nÃ©gal

Pour son entrÃ©e en lice dans cette Coupe du Monde 2026, l’Ã©quipe de France a dictÃ© sa loi face au SÃ©nÃ©gal en s’imposant 3-1 au terme d’une fin de match complÃ¨tement folle.

Longtemps tenus en Ã©chec par un bloc africain rigoureux et athlÃ©tique, les Bleus ont fini par forcer le verrou Ã la 66e minute grÃ¢ce Ã l’inÃ©vitable Kylian MbappÃ©, avant que Bradley Barcola ne double la mise Ã la 85e minute d’une frappe chirurgicale pour offrir un break qui semblait dÃ©finitif.

C’Ã©tait sans compter sur la rÃ©silience des Lions de la TÃ©ranga qui ont relancÃ© le suspense au bout du temps additionnel (90e+5) grÃ¢ce Ã une rÃ©duction du score signÃ©e Amara Mbaye.

Mais Ã peine le temps de douter, l’indispensable Kylian MbappÃ© a immÃ©diatement douchÃ© les espoirs sÃ©nÃ©galais sur l’action suivante (90e+6) en s’offrant un doublÃ© salvateur pour sceller dÃ©finitivement le premier succÃ¨s des hommes de Didier Deschamps dans la compÃ©tition.