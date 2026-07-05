Mondial 2026-Ghana : Carlos Queiroz démissionne

05-07-2026

Le sélectionneur portugais du Ghana Carlos Queiroz a annoncé, ce dimanche, son départ au lendemain de l’élimination des Blacks Stars par la Colombie (1-0) en 16e de finale de la Coupe du monde.

« Je quitte cette aventure avec la fierté de ce que nous avons accompli, mais aussi avec la saine insatisfaction de ceux qui ont toujours voulu davantage », a écrit sur son compte Instagram le technicien de 73 ans, qui était arrivé à la tête de la sélection ghanéenne en avril dernier.

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