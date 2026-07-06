Mondial 2026 : L’Angleterre élimine le Mexique

Au terme d’un huitième de finale absolument chaotique et mémorable au Mexico City Stadium, l’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en l’emportant 3-2 face au pays co-organisateur, le Mexique.

Les Three Lions pensaient s’être mis à l’abri en première période grâce à un doublé éclair de Jude Bellingham (36′, 38′), mais Julián Quiñones a relancé la ferveur locale juste avant la pause (42′). Le match a totalement basculé à la 54e minute avec l’expulsion directe du défenseur anglais Jarell Quansah après intervention de la VAR.

Bien que réduits à 10, les hommes de Thomas Tuchel ont creusé l’écart à l’heure de jeu sur un penalty transformé par Harry Kane, avant que Raúl Jiménez ne lui réponde, lui aussi sur penalty à la 69e minute. Poussé par un public en transe, El Tri a pilonné la cage de Jordan Pickford en fin de match, mais l’arrière-garde anglaise a fait preuve d’un courage héroïque pour préserver ce court avantage historique et s’offrir un quart de finale face à la Norvège.