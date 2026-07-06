Mondial 2026 : L’Angleterre élimine le Mexique

06-07-2026

Au terme d’un huitième de finale absolument chaotique et mémorable au Mexico City Stadium, l’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en l’emportant 3-2 face au pays co-organisateur, le Mexique.

Les Three Lions pensaient s’être mis à l’abri en première période grâce à un doublé éclair de Jude Bellingham (36′, 38′), mais Julián Quiñones a relancé la ferveur locale juste avant la pause (42′). Le match a totalement basculé à la 54e minute avec l’expulsion directe du défenseur anglais Jarell Quansah après intervention de la VAR.

Bien que réduits à 10, les hommes de Thomas Tuchel ont creusé l’écart à l’heure de jeu sur un penalty transformé par Harry Kane, avant que Raúl Jiménez ne lui réponde, lui aussi sur penalty à la 69e minute. Poussé par un public en transe, El Tri a pilonné la cage de Jordan Pickford en fin de match, mais l’arrière-garde anglaise a fait preuve d’un courage héroïque pour préserver ce court avantage historique et s’offrir un quart de finale face à la Norvège.

Fil d'actualités

Mondial 2026 : L’Angleterre élimine le Mexique

06-07-2026

Mondial 2026 : Il était une fois le Brésil !

05-07-2026

Mondial 2026-Ghana : Carlos Queiroz démissionne

05-07-2026

Allemagne : Jürgen Klopp nouveau sélectionneur

05-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

CM 2026 Mondial 2026 : L’Angleterre élimine le Mexi
CM 2026 Mondial 2026 : Il était une fois le Brésil !
CM 2026 Mondial 2026-Ghana : Carlos Queiroz démissionne
CM 2026 Allemagne : Jürgen Klopp nouveau sélectionneur

Fil d'actualités

Mondial 2026 : L’Angleterre élimine le Mexique

06-07-2026

Mondial 2026 : Il était une fois le Brésil !

05-07-2026

Mondial 2026-Ghana : Carlos Queiroz démissionne

05-07-2026

Allemagne : Jürgen Klopp nouveau sélectionneur

05-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025