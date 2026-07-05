Mondial 2026 : Il était une fois le Brésil !

La Norvège a signé un exploit historique en éliminant le Brésil (2-1) lors d’un huitième de finale électrique de la Coupe du monde 2026 au New York New Jersey Stadium.

Après une première période tactique et stérile où le gardien norvégien Ørjan Nyland s’est illustré en repoussant un penalty de Bruno Guimarães dès la 14e minute, la rencontre a basculé en fin de match grâce au génie d’Erling Haaland.

Idéalement servi par deux fois par Andreas Schjelderup, le buteur de Manchester City a d’abord débloqué la situation d’une tête puissante à la 79e minute avant de s’offrir un doublé d’une frappe lointaine imparable à la 90e minute, portant son total à 7 réalisations dans le tournoi. Face à des Brésiliens longtemps sans inspiration, la réduction du score tardive de Neymar sur penalty au bout du temps additionnel (90+10′) n’a rien changé : la Norvège élimine le quintuple champion du monde et se qualifie pour les quarts de finale de la compétition pour la toute première fois de son histoire.