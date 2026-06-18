Mondial 2026 : La Suisse domine la Bosnie

Lors de la deuxième journée du Groupe B de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la Suisse a pris les commandes de sa poule en faisant exploser la Bosnie-Herzégovine (4-1) au SoFi Stadium de Los Angeles, à la faveur d’une fin de match totalement folle.

Longtemps tenus en échec par un bloc bosnien ultra-compact et poussé par plus de 70 000 supporters bruyants, les Helvètes ont débloqué la situation à la 74e minute grâce à un coup de génie du jeune entrant Johan Manzambi, auteur d’une volée somptueuse seulement trois minutes après son apparition sur la pelouse.

Le match a définitivement basculé à la 80e minute avec l’expulsion directe du défenseur bosnien Tarik Muharemovic pour une faute en tant que dernier défenseur sur Breel Embolo, ouvrant les vannes à un festival offensif suisse : Rubén Vargas a doublé la mise à la 84e minute, avant de servir sur un plateau Manzambi pour son doublé à la 90e minute.

Malgré la réduction du score anecdotique d’Ermin Mahmic d’une lourde frappe dans les arrêts de jeu (90e+3), le capitaine helvétique Granit Xhaka a scellé ce large succès sur penalty à la 97e minute, concrétisant la supériorité tactique des joueurs de Murat Yakin.