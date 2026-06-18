Mondial 2026 : Le Canada en démonstration face au Qatar

Lors de la deuxième journée du Groupe B de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le Canada a écrit l’histoire en s’imposant magistralement 6 à 0 face au Qatar devant un public en délire au BC Place de Vancouver, signant ainsi la toute première victoire de son histoire dans un Mondial masculin.

Les hommes de Jesse Marsch ont totalement surclassé leurs adversaires dès la première période grâce à l’ouverture du score de Cyle Larin (16e), suivie d’un doublé plein d’opportunisme de Jonathan David (29e, 45e+3), le calvaire qatari s’accentuant avec l’expulsion directe de Homam Ahmed à la 33e minute pour une faute en position de dernier défenseur.

Au retour des vestiaires, le festival offensif s’est poursuivi malgré la terrible blessure au genou du milieu canadien Ismaël Koné, dont le remplaçant Nathan Saliba a alourdi la marque sur coup franc (64e) avant qu’un but contre son camp de Mohamed Al-Mannai (75e) et un ultime exploit de Jonathan David pour s’offrir un triplé (90e+2) ne parachèvent la démonstration face à une équipe qatarie réduite à neuf après un second carton rouge adressé à Assim Madibo (53e).