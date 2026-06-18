Mondial 2026 : Mokoena garde l’Afrique du Sud en vie

Lors de la deuxième journée du Groupe A de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la Tchéquie et l’Afrique du Sud se sont séparées sur un match nul frustrant (1-1) au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, alors que les deux équipes cherchaient à se relancer après leur défaite inaugurale.

Optant pour un schéma tactique résolument offensif, les Tchèques ont entamé la rencontre tambour battant et ont rapidement ouvert le score dès la 6ème minute grâce à une superbe frappe de Michal Sadílek, idéalement servi après un travail de sape d’Adam Hložek.

Cependant, après avoir dominé la première période, la sélection tchèque a commis l’erreur de reculer excessivement lors du second acte pour préserver son maigre avantage, laissant le contrôle du jeu aux Sud-Africains.

Plus entreprenante en fin de match, l’équipe des « Bafana Bafana » a finalement été récompensée de ses efforts à la 83ème minute lorsqu’un penalty a été accordé et transformé avec sang-froid par le milieu de terrain Teboho Mokoena, scellant ainsi un partage des points logique qui laisse les deux sélections en ballotage délicat pour la qualification.