Mondial 2026 : La Turquie battue et éliminée

Lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe du monde 2026 à San Francisco, le Paraguay a décroché une victoire héroïque 1-0 face à la Turquie, scellant prématurément l’élimination de la sélection européenne. Les Sud-Américains ont cueilli à froid leurs adversaires dès la 2e minute de jeu grâce à une frappe lointaine de Matías Galarza (65 secondes), signant ainsi le but le plus rapide du tournoi.

Malgré une infériorité numérique durant toute la seconde période après l’expulsion historique de Miguel Almirón juste avant la pause (45e+3) — sanctionné par la VAR selon la nouvelle directive de la FIFA —, l’Albirroja a résisté avec courage aux assauts répétés des hommes de Vincenzo Montella.

Totalement inefficace devant le but avec 32 tentatives infructueuses, la Turquie d’Arda Güler quitte la compétition par la petite porte après deux défaites consécutives, tandis que le Paraguay jouera sa qualification pour les seizièmes de finale lors d’un match décisif contre l’Australie.