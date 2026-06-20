Mondial 2026 : Le Brésil surclasse Haïti

20-06-2026

Lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 à Philadelphie, le Brésil s’est imposé sereinement face à Haïti sur le score de 3-0, scellant ainsi l’élimination de la sélection caribéenne de la compétition.

La Seleção a fait la différence dès la première période sous l’impulsion de son duo d’attaquants : Matheus Cunha a d’abord signé un doublé (23e et 36e) en profitant du travail de Vinícius Júnior, avant que ce dernier ne corse l’addition juste avant la pause (45e+3) sur un service de Lucas Paquetá.

En seconde période, les Brésiliens ont géré leur avance pour s’emparer de la tête du groupe C à la différence de buts, malgré l’inquiétude suscitée par la sortie sur blessure de Raphinha en première mi-temps.

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