Mondial 2026 : Masterclass de l’Espagne contre la France !

L’Espagne s’est qualifiée avec brio pour la deuxième finale de Coupe du Monde de son histoire en dominant logiquement la France (2-0) lors de la première demi-finale au Stade de Dallas.

La Roja a pris l’avantage dès la 22e minute grâce à un penalty transformé avec un sang-froid remarquable par Mikel Oyarzabal, consécutif à une faute commise par Lucas Digne sur l’intenable Lamine Yamal dans la surface de réparation.

En seconde période, les joueurs de Luis de la Fuente ont doublé la mise à la 58e minute par l’intermédiaire de Pedro Porro, qui a conclu d’un tir croisé imparable une magnifique action de jeu initiée par Dani Olmo.

Totalement impuissants, maladroits techniquement et en manque d’inspiration offensive, les Bleus de Didier Deschamps ne sont jamais parvenus à contourner le bloc défensif espagnol extrêmement rigoureux, voyant ainsi s’envoler leur rêve d’une troisième finale mondiale consécutive.