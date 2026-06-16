Mondial 2026 : L’Arabie Saoudite plie mais ne rompt pas face Ã l’Uruguay

Pour son entrÃ©e en lice dans le Groupe H de la Coupe du Monde 2026 au Miami Stadium, l’Arabie Saoudite a crÃ©Ã© une nouvelle sensation en accrochant l’Uruguay sur le score de 1-1.

Faisant preuve d’un opportunisme saisissant face aux assauts de la Celeste, les Faucons Verts ont ouvert le score Ã la 41e minute grÃ¢ce Ã leur dÃ©fenseur Abdulelah Al-Amri, qui a propulsÃ© le ballon au fond des filets en reprenant de prÃ¨s une tÃªte de Hassan Al-Tambakti initialement repoussÃ©e par Fernando Muslera.

Dos au mur et maladroite en seconde pÃ©riode, notamment lorsque le milieu de terrain Manuel Ugarte a vu sa lourde frappe s’Ã©craser sur le poteau, l’Ã©quipe dirigÃ©e par Marcelo Bielsa s’en est remise Ã de multiples vagues offensives pour forcer le verrou saoudien.

La dÃ©livrance pour les Sud-AmÃ©ricains est finalement intervenue Ã la 80e minute par l’intermÃ©diaire de Maximiliano AraÃºjo, qui a parfaitement suivi une tÃªte de Federico ViÃ±as repoussÃ©e par l’excellent gardien Mohammed Al-Owais pour Ã©galiser Ã bout portant.

Ce match nul logique laisse les deux sÃ©lections Ã Ã©galitÃ© parfaite dans un Groupe H extrÃªmement ouvert, oÃ¹ l’Espagne et le Cap-Vert s’Ã©taient Ã©galement neutralisÃ©s (0-0) un peu plus tÃ´t.